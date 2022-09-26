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Это интересно 26.09.2022 15:33

Apple начинает производство последней модели iPhone в Индии

Американская Apple Inc. начинает производство новейших моделей смартфонов iPhone 14 в Индии.

"Мы рады производить iPhone 14 в Индии. В новой линейке представлены революционные технологии и важные функции безопасности", - сообщила компания индийскому порталу PTI в понедельник.

Apple производит продукцию в Индии на заводе своего поставщика Foxconn вблизи города Ченнай с 2017 года. Однако ассортимент производства, как правило, включал в себя более старые модели iPhone.

В этот раз компания решила перенести выпуск новейших моделей смартфона, которые были представлены ранее в сентябре, в Индию, стремясь снизить зависимость от поставок из Китая на фоне жесткой политики Пекина по борьбе с коронавирусом и частого введения локдаунов. Тем не менее Apple по-прежнему будет производить большую часть продукции в Китае.

Аналитики JP Morgan спрогнозировали, что Apple сможет выпускать в Индии около 5% всех произведенных iPhone 14 в мире к концу 2022 года, а к 2025 году компания сможет производить в стране до 25% всех моделей iPhone.

Apple планирует продавать выпущенные в Индии смартфоны как на внутреннем рынке, так и в других странах.

Клиенты в Индии смогут приобрести iPhone 14 местного производства уже через несколько дней. Цена стартует с 79,9 тыс. рупий ($980).

Доля Apple на индийском рынке смартфонов в 2021 году составила всего 3,8%, согласно данным Counterpoint Research. Компания главным образом уступает конкурентам, поставляющим на рынок более дешевые смартфоны, в числе которых Samsung и Xiaomi. Однако Apple ранее заявляла, что будет стремиться наращивать присутствие в Индии.

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