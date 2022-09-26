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Члены Консервативной партии направляют письма о недоверии Трасс

Члены парламента от Консервативной партии начали направлять письма о недоверии премьер-министру Великобритании Лиз Трасс, так как недовольны ее экономической политикой, сообщает Sky News со ссылкой на источник.

"Они уже направляют письма, так как думают, что она развалит экономику", - заявил телеканалу на условиях анонимности член Консервативной партии, который занимал пост министра при Борисе Джонсоне.

В пятницу министр финансов Великобритании Квази Квартенг представил Палате общин план правительства, предусматривающий масштабное снижение налогов для физических и юридических лиц, а также иные налоговые послабления с целью поддержать экономику страны, столкнувшуюся с угрозой рецессии.

Трасс официально вступила в должность премьер-министра Великобритании 6 сентября.

В случае если специальный комитет в британском парламенте получает достаточно большое количество писем от консерваторов о недоверии премьеру, организовывается голосование, в ходе которого депутаты от этой партии решают, следует ли выражать доверие своему лидеру.

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