Внешние обязательства банков в Азербайджане за 8 месяцев увеличились почти в 1,6 раза

Внешние обязательства банков, действующих в Азербайджане, на 31 августа 2022 года составляют 1 млрд 686,5 млн манатов, что на 58,6% больше показателя на конец 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
В августе 2022 года внешние обязательства банков увеличились на 62 млн манатов или на 3,8%.
По данным Центробанка, на конец августа чистые иностранные активы азербайджанских банков составляют 6 млрд 843 млн манатов, что на 17,8% больше показателя на конец 2021 года.
При этом в августе чистые иностранные активы сократились на 83,4 млн манатов или на 1,2%.
В 2021 году внешние обязательства банков в Азербайджане сократились на 12,9%.
Внешние обязательства банков в Азербайджане формируются: из кредитов, привлекаемых от нерезидентов, привлеченных депозитов от нерезидентов, ценных бумаг, размещенных в нерезидентах.
В Азербайджане на конец августа лицензию на деятельность имели 26 банков.
Р.Ахмедов
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