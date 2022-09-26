Внешние обязательства банков в Азербайджане за 8 месяцев увеличились почти в 1,6 раза

Внешние обязательства банков, действующих в Азербайджане, на 31 августа 2022 года составляют 1 млрд 686,5 млн манатов, что на 58,6% больше показателя на конец 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

В августе 2022 года внешние обязательства банков увеличились на 62 млн манатов или на 3,8%.

По данным Центробанка, на конец августа чистые иностранные активы азербайджанских банков составляют 6 млрд 843 млн манатов, что на 17,8% больше показателя на конец 2021 года.

При этом в августе чистые иностранные активы сократились на 83,4 млн манатов или на 1,2%.

В 2021 году внешние обязательства банков в Азербайджане сократились на 12,9%.

Внешние обязательства банков в Азербайджане формируются: из кредитов, привлекаемых от нерезидентов, привлеченных депозитов от нерезидентов, ценных бумаг, размещенных в нерезидентах.

В Азербайджане на конец августа лицензию на деятельность имели 26 банков.

Р.Ахмедов