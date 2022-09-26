Удельный вес просрочки по кредитам в Азербайджане за 8 мес. снизился до 3,4% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций (НБКО) Азербайджана в январе-августе 2022 года вырос на 11,8% - до 19 млрд 136,8 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

В августе кредитный портфель банков вырос на 0,8% или на 151,2 млн манатов.

Объем просроченных кредитов на конец августа составляет 659,7 млн манатов (спад за отчетный период на 8,3% - ИФ) или 3,4% всех кредитов (4,2% на конец 2021г).

На 31 августа 2022 года банками с долей государства выдано кредитов на 3 млрд 809,9 млн манатов (рост на 14,3%) или 19,9% всех кредитов, частными банками - 14 млрд 828,8 млн манатов (рост на 11,3%) или 77,5% всех кредитов. Остальные 498,2 млн манатов (рост на 8,1%) приходятся на долю небанковских кредитных организаций.

Из общего объема займов, выданных на конец августа на кредитование в национальной валюте приходится 14 млрд 901,6 млн манатов (рост на 17,4%), в иностранной валюте - 4 млрд 235,3 млн манатов (спад на 4,3%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте на конец августа составляет 22,1% (на конец 2021г - 25,8%).

В структуре кредитных вложений банков по состоянию на торговлю и сферу услуг пришлось 3 млрд 131,8 млн манатов (16,4% всех кредитов), добывающую промышленность и электроэнергетику, газ, пар и водное хозяйство – 608,9 млн манатов (3,2%), сельское/лесное хозяйство и рыболовство – 598,8 млн манатов (3,1%), строительство и недвижимость - 1 млрд 192,5 млн манатов (6,2%), промышленность и производственный сектор - 1 млрд 71,8 млн манатов (5,6%), транспорт и связь – 759,1 млн манатов (4%), на домохозяйства - 10 млрд 328,2 млн манатов (54%), остальное - на другие сектора. При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств вырос в январе-августе на 20% (в августе рост составил 2,2% или на 219,5 млн манатов).

Р.Ахмедов