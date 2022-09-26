Продажи электромобилей могут достичь рекорда в 2022г - МЭА

Продажи электромобилей могут достичь рекордного максимума в текущем году, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА).
Между тем оно отмечает необходимость принятия более активных мер в других секторах, чтобы достичь целей по нулевым уровням выбросов к 2050 году. МЭА отметило "воодушевляющие признаки прогресса в ряде секторов", однако предупредило, что требуются "более активные усилия".
В ежегодном докладе МЭА Tracking Clean Energy Progress (TCEP) говорится, что мировые продажи электромобилей увеличились вдвое в 2021 году, составив около 9% автомобильного рынка в целом. В 2022 году продажи, как ожидается, достигнут нового максимума, составив 13% от общего объема продаж легковых автомобилей.
Ранее МЭА сообщало, что продажи электромобилей в 2021 году достигли 6,6 млн. В первом квартале 2022 года показатель составил 2 млн, увеличившись на 75% по сравнению с первыми тремя месяцами 2021 года.
По данным МЭА, производители электромобилей имеют все шансы выполнить цели, поставленные на 2030 год, в рамках плана по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году. Это же относится и к сегменту производства осветительных приборов, где более 50% рынка сейчас использует технологию LED.
Между тем агентство отмечает, что ситуация с продажами электромобилей "еще не является мировым феноменом".
"Продажи в развивающихся странах идут медленными темпами в связи с ростом стоимости покупки и недостатком инфраструктуры для зарядки электромобилей", - говорится в сообщении агентства.
В то же время глава МЭА Фатих Бироль отметил наличие "большего, чем когда-либо количества признаков, указывающих, что новая глобальная энергетическая экономика активно развивается".
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