Турция стремится организовать переговоры лидеров Украины и РФ для достижения мира - Чавушоглу

Президент Турции Реджеп Эрдоган продолжит контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, чтобы организовать их переговоры для достижения мира, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Daily Sabah.
"Лидеров, которые хотят продолжения войны, также необходимо убедить. Мы, как Турция, не теряем надежды, мы продолжим наши усилия. Наш президент продолжит контакты с Путиным и Зеленским. Наша цель - свести вместе двух лидеров, чтобы обеспечить принятие решений на уровне лидеров. Весь мир платит цену войны", - цитирует слова Чавушоглу с пресс-конференции в Токио Daily Sabah.
Он подчеркнул необходимость для сторон вернуться за стол переговоров.
"В войне нет победителя. Чтобы закончить эту войну, более вероятно вернуться за стол переговоров, как только обе стороны это осознают. Должен быть справедливый мир, особенно для Украины. Оккупированные территории - это территория Украины", - резюмировал Чавушоглу.
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