К угрозам Путина нужно относиться серьезно, но ЕС продолжит предоставлять Украине военную поддержку - Боррель

К угрозам президента РФ Владимира Путина нужно относиться серьезно, но ЕС продолжит предоставлять Украине военную поддержку, вводить санкции против РФ, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Я не хочу сеять тревогу, но, безусловно, это опасный момент, потому что российская армия загнана в угол, и, зная реакцию Путина - угрозу применения ядерного оружия - да, это очень настораживает... Это не блеф. Когда люди говорят, что это не блеф, нужно относиться к ним серьезно", - сказал Боррель в интервью BBC, опубликованном на его странице в Twitter в понедельник.
Он обратил внимание на то, что Евросоюз продолжит предоставлять Украине военную поддержку, вводить экономические и персональные санкции против РФ.
Он подчеркнул, что война должна быть завершена таким способом, который сохраняет суверенитет и территориальную целостность Украины. "Мы делаем все возможное, чтобы завершить войну. Но война должна быть завершена таким способом, который сохраняет суверенитет и территориальную целостность Украины. Иначе мы можем завершить войну, но не будем иметь мира, и у нас будет еще одна война", - указал Боррель.
Главный дипломат ЕС отметил, что запасы оружия в странах ЕС "не полностью истощены", как он говорил ранее. "Возможно, это было преувеличением с моей стороны. Исчерпаны означает ноль", - пояснил он.
"Мы не были готовы к войне. У нас не было большого запаса оружия, потому что в наших умах мир, и это хорошо... Наши заводы смогут производить больше. Мы продолжим поставлять оружие Украине", - подчеркнул Боррель.
Он отметил необходимость поиска дипломатического решения.
"Но для того, чтобы танцевать танго, нужны двое. Все, кто ездил в Москву, в Кремль, чтобы поговорить с Путиным, возвращались с одним и тем же ответом: "У меня (Путина - ИФ-У) есть военные цели, и пока я не добьюсь этих военных целей, я продолжу борьбу". Это было невозможно. Это, безусловно, тревожное направление, но мы должны продолжать поддерживать Украину", - заявил Боррель.
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