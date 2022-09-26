США выделят $475,5 млн на помощь Украине - Блинкен

США предоставят дополнительную помощь Украине в $475,5 млн на нужды правоохранительных органов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник. "США предоставят дополнительные $475,5 млн на помощь в обеспечении гражданской безопасности, чтобы... укрепить потенциал наших украинских партнеров в том, что касается правоохранительной деятельности и уголовного правосудия", - написал он в твиттере.

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