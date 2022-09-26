Meta может открыть представительство в Узбекистане

Возможности открытия представительства американской Meta Platforms Inc. в Узбекистане обсуждены в рамках визита в республику делегации во главе с управляющим директором компании в Китае, Монголии и Центральной Азии Джорджем Ченом, сообщает пресс-служба ташкентского IT-парка в понедельник.

"По итогам встречи участники договорились о возможном открытии представительства компании Мeta в Узбекистане", - говорится в сообщении.

Делегация Meta также ознакомилась с деятельностью IT-парка, льготами, преференциями и возможностями для IT-компаний в республике. Также состоялось обсуждение возможностей взаимодействия в сфере образования.

По информации Чена, в республике более 10 млн активных пользователей Facebook и Instagram (информационные ресурсы запрещенной в РФ организации), отмечается в сообщении.

IT-парк был создан в Ташкенте в июле 2019 года. Помимо этого, у парка есть шесть филиалов в других городах Узбекистана. На базе IT-парка действуют порядка 30 стартап-проектов и около 200 центров по обучению и развитию информационных технологий в стране.