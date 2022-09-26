В результате стрельбы в ижевской школе погибли 15 человек, в том числе 11 детей

Число жертв стрельбы в школе в Ижевске достигло 15 человек, среди которых 11 детей, сообщает в понедельник телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).
"На настоящий момент следователями СК России установлено, что в результате совершенного преступления пострадали 39 человек, из них 15 погибло, в том числе 11 детей и 4 взрослых", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ребенка и двое взрослых.
Утром в понедельник 34-летний Артем Казанцев открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске на Пушкинской улице. Он проник в школу, убив охранника. Позднее Казанцев совершил самоубийство.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).
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