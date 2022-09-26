Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

23.09 $/bbl +/- WTI 78.74 -4.75 Brent 86.15 -4.31

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 26.09.2022 17:27

Володин пригласил Гафарову посетить с визитом РФ до конца 2022 года

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин пригласил спикера Милли Меджлиса Сахибу Гафарову до конца 2022 года посетить Москву и подписать соглашение о взаимодействии между законодательными органами.

Такое предложение Володин высказал в понедельник в Баку на переговорах с Гафаровой.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Госдуму, в ходе встречи обсуждались развитие двусторонних отношений, торговли, образования и межкультурная коммуникация.

«Так, на встрече отмечен рост товарооборота РФ и Азербайджана: с января по июнь 2022 года товарооборот составил $1,67 млрд и по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличился на 9,9 %. Отношения двух стран в этой сфере динамично развиваются», подчеркнул Володин.

Гафарова, в свою очередь, добавила, что Россия является одним из главных экономических партнеров Азербайджана.

Володин также предложил провести в Госдуме выставку, посвященную 100-летию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РФ, ПАРЛАМЕНТЫ, ДИАЛОГ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az