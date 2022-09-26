Володин пригласил Гафарову посетить с визитом РФ до конца 2022 года

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин пригласил спикера Милли Меджлиса Сахибу Гафарову до конца 2022 года посетить Москву и подписать соглашение о взаимодействии между законодательными органами.

Такое предложение Володин высказал в понедельник в Баку на переговорах с Гафаровой.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Госдуму, в ходе встречи обсуждались развитие двусторонних отношений, торговли, образования и межкультурная коммуникация.

«Так, на встрече отмечен рост товарооборота РФ и Азербайджана: с января по июнь 2022 года товарооборот составил $1,67 млрд и по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличился на 9,9 %. Отношения двух стран в этой сфере динамично развиваются», подчеркнул Володин.

Гафарова, в свою очередь, добавила, что Россия является одним из главных экономических партнеров Азербайджана.

Володин также предложил провести в Госдуме выставку, посвященную 100-летию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Р.Ахмедов