Страны ЕС пока не могут прийти к консенсусу по идее «потолка» цен на российскую нефть

Страны Евросоюза пока что не могут прийти к соглашению между собой о введении "потолка цен" на российскую нефть, передает в понедельник Bloomberg.
"Страны ЕС пока не могут достигнуть соглашения по поводу потолка цен на российскую нефть. Скорее всего, они решат повременить с решением по этому вопросу до тех пор, пока не согласуют более широкий пакет санкций", - пишет агентство.
По данным агентства, между странами ЕС есть разногласия по этому вопросу, в частности, несогласие с предложением о "потолке" цен выразили Кипр и Венгрия. В ЕС такие решения принимаются единогласно, то есть у каждой страны есть право вето, подчеркивает Bloomberg.
Многие детали этой меры также еще предстоит доработать, отмечает агентство, в том числе, неясно, на каком именно уровне будет установлен верхний предел стоимости. Среди других мер, которые обсуждаются в ЕС, - контроль над импортом алмазов из РФ и запрет на некоторые изделия из стали.
Кроме того, по данным агентства, страны ЕС добились определенного успеха в вопросе согласования ограничения экспорта в Россию ряда электронных компонентов. "Другие обсуждаемые возможные меры - ограничение на импорт алмазов, запрет на импорт некоторых видов продукции из стали", - отмечается в сообщении.
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