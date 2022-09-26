Лондон ввел новые санкции в отношении РФ, в санкционный список включены бизнесмены Год Нисанов и Зарах Илиев

Британские власти объявили о новых санкциях против РФ - за "референдумы" в "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областях Украины, говорится в пресс-релизе МИД Великобритании.
Согласно заявлению, в санкционные списки внесли 94 физических лица и структуры, в том числе 33 человека, имеющих непосредственное отношение к организации "референдумов".
Ограничительные меры распространили на Гознак и PR-агентство "ИМА-консалтинг".
Помимо этого, Лондон вводит санкции в отношении четырех российских бизнесменов - владельцев девелоперской группы компаний "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева, против президента Уральской горно-металлургической компании Искандара Махмудова и президента Международной группы компаний "АРЕТИ" Игоря Макарова.
Под санкции также попали 55 членов правления компаний, которые, по мнению властей Великобритании, связаны с российским правительством. Из них 23 относятся к совету директоров и правлению Газпромбанка, 16 являются членами наблюдательного совета и правления Сбербанка, а 10 - работниками Совкомабнка.
В пресс-релизе британского правительства отмечается, что всего Великобритания внесла в санкционные списки по России уже около 1,2 тыс. физических лиц и 120 структур.
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