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26.09.2022 18:53

Лондон ввел новые санкции в отношении РФ, в санкционный список включены бизнесмены Год Нисанов и Зарах Илиев

Британские власти объявили о новых санкциях против РФ - за "референдумы" в "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областях Украины, говорится в пресс-релизе МИД Великобритании.

Согласно заявлению, в санкционные списки внесли 94 физических лица и структуры, в том числе 33 человека, имеющих непосредственное отношение к организации "референдумов".

Ограничительные меры распространили на Гознак и PR-агентство "ИМА-консалтинг".

Помимо этого, Лондон вводит санкции в отношении четырех российских бизнесменов - владельцев девелоперской группы компаний "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева, против президента Уральской горно-металлургической компании Искандара Махмудова и президента Международной группы компаний "АРЕТИ" Игоря Макарова.

Под санкции также попали 55 членов правления компаний, которые, по мнению властей Великобритании, связаны с российским правительством. Из них 23 относятся к совету директоров и правлению Газпромбанка, 16 являются членами наблюдательного совета и правления Сбербанка, а 10 - работниками Совкомабнка.

В пресс-релизе британского правительства отмечается, что всего Великобритания внесла в санкционные списки по России уже около 1,2 тыс. физических лиц и 120 структур.

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Тэги: БРИТАНИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ, РАСШИРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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