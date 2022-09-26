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Макроэкономика 26.09.2022 19:00

Золото подешевело до минимума за 2,5 года на фоне роста доллара США

Цены на золото опустились до минимума почти за 2,5 года на фоне роста курса доллара США до рекорда за последние 20 лет и доходности десятилетних гособлигаций до максимума с 2010 года, сообщает MarketWatch.

Котировки декабрьских контрактов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) в ходе торгов в понедельник снизились на 0,5% - до $1647 за унцию.

Серебро с поставкой в декабре потеряло в цене 1,2% и стоило $18,68 за унцию, что является самым низким уровнем за две недели.

"Растущая доходность гособлигаций и стремительный рост долларового индекса являются основными медвежьими факторами, которые подталкивают рынки драгоценных металлов к снижению", - полагает старший аналитик Kitco Джим Вайкофф.

Цена контрактов на платину с поставкой в октябре уменьшилась на 1,5% и составила $845 за унцию, на палладий с поставкой в декабре - на 0,8%, до $2054 за унцию.

Индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в понедельник вырос на 0,1%.

Доходность десятилетних госбумаг поднялась до 3,771% годовых по сравнению с 3,688% на закрытие рынка в пятницу.

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Тэги: ДРАГМЕТ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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