Цены на нефть перешли к росту

Цены на нефть перешли к уверенному росту в ходе торгов в понедельник вечером после обвала до январских минимумов в конце прошлой недели.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 в понедельник составляет $87,08 за баррель, что на $0,93 (1,08%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $79,68 за баррель, что на $0,94 (1,19%) больше итогового значения предыдущей сессии.
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