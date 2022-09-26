ФСБ задержала японского консула во Владивостоке за шпионаж, он объявлен persona non grata

ФСБ сообщила о задержании консула Генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори, получавшего секретные сведения за вознаграждение.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Приморском крае пресечена шпионская акция консула генерального консульства Японии в г. Владивостоке Мотоки Тацунори",- сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в понедельник.

В спецслужбе заявили, что японский дипломат "задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае".

"По дипломатическим каналам японской стороне заявлен протест. Мотоки Тацунори объявлен "персона нон-грата" в связи с деятельностью, несовместимой со статусом дипломата",- сообщили в ФСБ.