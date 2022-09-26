Один из крупнейших банков Таджикистана Душанбе Сити Банк приостановил обслуживание карт платёжной системы "Мир" по техническим причинам, говорится в сообщении кредитной организации.

Карты "Мир" не обслуживаются ни в банкоматах, ни в POS-терминалах, уточняется в официальном telegram-канале банка.

23 сентября о приостановке обслуживания платежной системы "Мир" в своей инфраструктуре, а также работы кобейджинговых карт Uzcard - "Мир" за рубежом сообщил единый общереспубликанский процессинговый центр Узбекистана Uzcard. Такое решение было принято "в связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы Uzcard".

Ранее турецкие Isbank и DenizBank заявили о приостановке приема карт "Мир" в связи с предупреждением управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).