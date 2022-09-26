Ереван решил воздержаться от участия в учениях в рамках ОДКБ в Казахстане

Армения не примет участия в учениях коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане, сообщили в министерстве обороны армянскому новостному ресурсу "Инфоком".

В сообщении отмечается, что, учитывая ситуацию на армяно-азербайджанской границе, министерство обороны Армении "приняло решение воздержаться от участия подразделений ВС Армении в учениях в рамках ОДКБ в Казахстане".

Учения КСОР ОДКБ пройдут в Казахстане с 26 сентября по 8 октября.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.