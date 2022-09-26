МИД Эстонии рекомендует согражданам воздержаться от поездок в Россию

Министерство иностранных дел Эстонии посоветовало гражданам страны не ездить в Россию без крайней необходимости и полностью избегать поездок в районы, граничащие с Украиной.
"Министерство просит граждан Эстонии, временно пребывающих в России, подумать о важности своего пребывания в России и по возможности вернуться в Эстонию", - сообщила в понедельник пресс-служба эстонского МИД.
Внешнеполитическое ведомство призвало лиц с двойным гражданством России и Эстонии учитывать, что "Россия рассматривает их в России как российских граждан, а возможности Эстонии по оказанию консульской помощи ограничены".
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