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Дальнее зарубежье 26.09.2022 21:20

МИД Эстонии рекомендует согражданам воздержаться от поездок в Россию

Министерство иностранных дел Эстонии посоветовало гражданам страны не ездить в Россию без крайней необходимости и полностью избегать поездок в районы, граничащие с Украиной.

"Министерство просит граждан Эстонии, временно пребывающих в России, подумать о важности своего пребывания в России и по возможности вернуться в Эстонию", - сообщила в понедельник пресс-служба эстонского МИД.

Внешнеполитическое ведомство призвало лиц с двойным гражданством России и Эстонии учитывать, что "Россия рассматривает их в России как российских граждан, а возможности Эстонии по оказанию консульской помощи ограничены".

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Тэги: ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, ПОЕЗДКИ, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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