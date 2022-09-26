На севере Ирана задержали более 1 тыс. человек в ходе протестов из-за смерти девушки в отделении полиции

На севере Ирана задержали 1189 человек за более чем десять дней протестов, вспыхнувших из-за смерти девушки в отделении полиции, сообщает в понедельник Associated Press.

Агентство отмечает, что в провинции Мазендаран задержали 450 протестовавших, в соседней провинции Гилян задержали 739 человек, 60 из которых женщины.

С начала протестов погибли более 40 человек, включая сотрудников сил безопасности.

Инцидент с 22-летней Махсой Амини произошел 13 сентября у одной из станций метро Тегерана. Девушку задержали сотрудники полиции нравов за "неправильное ношение" хиджаба, ее доставили в отделение, где она спустя несколько дней скончалась. При этом, в полиции заявляют, что причиной смерти стал сердечный приступ, а ее семья настаивает на том, что у нее не было проблем со здоровьем, в частности, с сердечно-сосудистой системой. Родственники Амини также отмечают, что не смогли получить разрешения увидеть ее тело.