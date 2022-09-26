Гаджиев и Донфрид обсудили процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в понедельник в США провел встречу с помощницей государственного секретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
"На встрече обсуждалось текущее состояние процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, мирное соглашение, делимитация границы и транспортные вопросы", - сообщило посольство Азербайджана в США.
По информации дипмиссии, стороны также обсудили перспективы развития стратегических отношений между Азербайджаном и США.
Н.Аббасова
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