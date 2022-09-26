Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

23.09 $/bbl +/- WTI 78.74 -4.75 Brent 86.15 -4.31

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 26.09.2022 20:23

Гаджиев и Донфрид обсудили процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в понедельник в США провел встречу с помощницей государственного секретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

"На встрече обсуждалось текущее состояние процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, мирное соглашение, делимитация границы и транспортные вопросы", - сообщило посольство Азербайджана в США.

По информации дипмиссии, стороны также обсудили перспективы развития стратегических отношений между Азербайджаном и США.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, ПОМОЩНИК/ПРЕЗИДЕНТА, ВИЗИТ


Похожие новости


Байрамов, Мирзоян и Блинкен проведут сегодня встречу в Нью-Йорке Алиев обсудил с Блинкеном процессы на Южном Кавказе Блинкен призвал Алиева возобновить переговоры с Арменией Гафарова: заявление Пелоси в Армении - яркое проявление двойных стандартов В Баку расценили заявления Пелоси как серьезный удар по процессу нормализации отношений Азербайджана и Армении Американский аналитик: визит Пелоси в Армению - политический трюк

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az