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ЕЦБ продолжит подъем ставок, несмотря на замедление экономической активности - Лагард

Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжит увеличивать стоимость кредитования, даже несмотря на то, что экономическая активность, как ожидается, значительно замедлится, заявила глава регулятора Кристин Лагард, выступая перед законодателями в Брюсселе в понедельник.

"Мы ожидаем дальнейшего повышения процентных ставок по итогам следующих нескольких заседаний для того, чтобы снизить спрос и защититься от риска постоянного повышения инфляционных ожиданий", - сказала она.

Лагард предупредила, что поддержка домохозяйств и предприятий со стороны европейских правительств была слишком широкой, что, предположительно, может помешать усилиям ЕЦБ по сдерживанию темпов роста потребительских цен и возвращению инфляции к целевому уровню в 2%.

"Предпринимается больше общих мер, чем мер, целенаправленно предназначенных для наиболее нуждающихся", - полагает глава ЕЦБ. По ее словам, такой подход "не обязательно способствует хорошо скоординированной налогово-бюджетной и денежно-кредитной политике", сообщает агентство Bloomberg.

Европейский центральный банк в начале сентября повысил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов (б.п.): базовая процентная ставка по кредитам была поднята до 1,25% годовых, ставка по депозитам - до 0,75%, ставка по маржинальным кредитам - до 1,5%. При этом регулятор заявил о намерении продолжить увеличение стоимости заимствований на последующих нескольких заседаниях.

Рынки ожидают, что в октябре ЕЦБ в третий раз подряд повысит ставки на 75 б.п. В результате ставка по депозитам достигнет 1,5% годовых - максимума с 2008 года.

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Тэги: ЕВРОПА, ЕЦБ, СТАВКИ, ПРОГНОЗ


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