У ЕС возникли к Сербии серьезные вопросы в связи ее отношениями с Россией

В Евросоюзе считают, что план консультаций, подписанный главами МИД России и Сербии, как страны-кандидата на вступление в ЕС, в нынешних обстоятельствах вызывает вопросы, заявил официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано.
"Это является свидетельством того, что Сербия желает укреплять связи с Россией, и это вызывает серьезные вопросы. Европейский союз ясно продемонстрировал всем странам-партнерам, в частности странам-кандидатам, таким как Сербия: сегодня отношения с Россией не могут поддерживаться так, будто ничего не произошло", - сказал Стано в понедельник на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать подписание двустороннего документа Москвы и Белграда.
По его словам, "Сербия сама заявила, что вступление в Европейский союз является ее стратегическим приоритетом и обязалась идти общим путем с Европейским союзом, чтобы со временем стать его членом".
"А такое решение (подписание плана консультаций) влечет за собой необходимость соответствия политике Европейского союза, включая и внешнюю политику", - подчеркнул пресс-секретарь Борреля.
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