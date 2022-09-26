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Регион 26.09.2022 22:12

Пашинян рассказал об условиях, на которых готов подписать с Баку соглашение о мире

Армения готова подписать соглашение о мире с Азербайджаном на основе совместного признания государственных границ в рамках соглашения о провозглашении СНГ, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Необходимо пойти на подписание соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном при взаимном признании границ, подтвержденных соглашением от 8 декабря 1991 года ("Беловежское соглашение", которое констатировало прекращение существования СССР и провозглашало создание СНГ - ИФ)», - сказал Пашинян на совместной с президентом Франции Эмманюэлем Макроном пресс-конференции в Париже в понедельник, сообщает пресс-служба армянского правительства.

«Спекуляции о том, что между Арменией и Азербайджаном нет уточненной границы, поскольку она не демаркирована и делимитирована, не имеют ничего общего с реальностью. Административные границы двух стран после распада СССР стали государственными границами, поскольку обе страны ратифицировали соглашение о создании СНГ. И обе страны до сих пор являются членами СНГ», - отметил Пашинян.

Он заявил, что ВС Азербайджана должны покинуть суверенные территории Армении.

Пашинян также заявил, что Армения готова к открытию региональных коммуникаций и строительству новых в соответствии с национальным законодательством стран, через территорию которых они будут проходить.

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Тэги: ПАШИНЯН, АЗЕРБАЙДЖАН, ДОГОВОР


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