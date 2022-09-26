Макрон рассчитывает провести телефонный разговор с Алиевым по ситуации на Южном Кавказе

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что планирует провести телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиев.

Макрон в понедельник в Париже на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что обстановка в регионе Южного Кавказа "на самом деле кризисная".

Макрон заявил о важности возобновления переговоров между Арменией и Азербайджаном. "Переговоры ведутся в различных форматах, в частности, под эгидой ЕС, и необходимо их возобновить. Призываю к миру и возобновлению переговоров", - сказал Макрон.

Он сообщил, что намерен провести телефонный разговор с президентом Азербайджана, "который также желает положить конец региональной нестабильности и найти решения".

"Однако невозможно построить мир под угрозой применения силы", - сказал Макрон.

Президент Франции отметил, что обсудит с премьером Армении вопросы укрепления перемирия в регионе, возможности избежания новой эскалации, делимитации армяно-азербайджанской границы, действия ООН и ОБСЕ, урегулирование отношений между Арменией и Турцией.

"Это трудный, но очень необходимый процесс, и Франция в этом вопросе также имеет обязательства. Этот процесс очень существенен для региона", - подчеркнул Макрон.