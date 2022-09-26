Алиев соболезнует Путину в связи с трагедией в Ижевске

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи с трагедией в Удмуртии.
«Глубоко потрясен известием о гибели детей и взрослых в результате стрельбы в школе №88 города Ижевск. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим»,- отмечается в соболезновании Алиева, которое опубликовано на сайте азербайджанского лидера.
Утром в понедельник 34-летний Артем Казанцев открыл стрельбу в школе 88 в Ижевске. Он проник в школу, убив охранника. Позднее Казанцев совершил самоубийство. По последним данным, погибли 15 человек, в том числе 11 детей. Ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка.
Власти Удмуртии объявили трехдневный траур по жертвам стрельбы.
Р.Ахмедов
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