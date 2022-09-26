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Внешняя политика 26.09.2022 23:27

Гаджиев и Каль обсудили безопасность на Южном Кавказе

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев и заместитель министра обороны США Колин Каль на встрече в Вашингтоне обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе.

«Гаджиев и Каль на встрече обсудили азербайджано-американские двусторонние отношения, в том числе вопросы региональной безопасности (на Южном Кавказе – ИФ)», - сообщает твиттер посольства Азербайджана в США.

Р.Ахмедов

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Тэги: США, РЕГИОН, БЕЗОПАСНОСТЬ


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