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СНГ 27.09.2022 00:00

Число погибших при стрельбе в ижевской школе выросло до 17

В результате стрельбы в ижевской школе погибло 11 детей и шестеро взрослых, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии в понедельник.

"По данным Следственного комитета России, погибли 17 человек, в том числе 11 детей и 6 взрослых", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на СКР сообщалось о гибели 15 человек, в том числе 11 детей. Ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка.

Утром в понедельник 34-летний Артем Казанцев открыл стрельбу в школе 88 в Ижевске. Он проник в школу, убив охранника. Позднее Казанцев совершил самоубийство.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Власти Удмуртии объявили трехдневный траур по жертвам стрельбы.

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Тэги: УДМУРТИЯ, ШКОЛА, СТРЕЛЬБА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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