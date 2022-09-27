Казахстан будет выдавать России разыскиваемых за уклонение от мобилизации граждан - глава МВД

Казахстан будет вынужден выдавать России разыскиваемых за уклонение от мобилизации граждан в случае объявления их в розыск, заявил министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов.

"У нас с Россией имеются договорные отношения по оказанию правовой помощи, по обмену осужденных и по экстрадиции преступников. Самый главный принцип здесь - и у нас, и в России - это было уголовно наказуемое деяние. Кроме того, в случае... объявления его в розыск, мы будем устанавливать и выдавать этих лиц в порядке экстрадиции в Россию", - сказал Ахметжанов, отвечая на вопрос, будет ли Казахстан устанавливать и выдавать РФ уклоняющихся от мобилизации граждан.

Ранее сообщалось, с 21 сентября, с начала объявления частичной мобилизации в России, в Казахстан въехало порядка 98 тыс. российских граждан и более 64 тыс. выехали.