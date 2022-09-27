Глава МИД Франции сообщила, что приехала в Киев

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна во вторник сообщила, что находится в Киеве.

"Доброе утро, Украина, я рада вернуться в Киев", - написала Колонна в твиттере.

Она также разместила фотографию, сделанную в Киеве, и подпись на трех языках - французском, английском и украинском.

Глава МИД Франции в очередной раз указала, что Париж выражает поддержку Украине.