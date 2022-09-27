Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

26.09 $/bbl +/- WTI 76.71 -2.03 Brent 84.06 -2.09

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 27.09.2022 13:39

Путин на неделе проведет совещания с членами СБ РФ и с руководством спецслужб стран СНГ

Президент РФ Владимир Путин на этой неделе проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ и примет участие в совещании руководителей разведслужб стран-членов СНГ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У него в четверг будет встреча в режиме видеоконференции с главами делегаций, которые участвуют в совещании руководителей органов безопасности и разведслужб государств-участников СНГ", - сказал Песков журналистам.

"На этой неделе президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - добавил он.

Песков заметил, что у президента планируются также другие мероприятия, которые будут анонсированы позднее.

У него уточнили, планирует ли Путин принять участие в митинге по случаю возможного вхождения в состав России новых территорий, который якобы может состояться в пятницу.

"Если будут какие-то еще мероприятия, мы будем их анонсировать", - ответил Песков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ГРАФИК


Похожие новости


Путин считает необходимым полное импортозамещение в ОПК Многополярность в мире неизбежна, несмотря на попытки этому помешать - Путин Путин заявляет о многомиллиардных поставках российской военной продукции на экспорт Путин призывает Баку и Ереван к сдержанности Путин выразил надежду, что Еврокомиссия снимет запрет на вывоз российского продовольствия и удобрений для развивающихся стран Эрдоган не предлагал в Самарканде организовать встречу президентов России и Украины - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az