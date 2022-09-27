Путин на неделе проведет совещания с членами СБ РФ и с руководством спецслужб стран СНГ

Президент РФ Владимир Путин на этой неделе проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ и примет участие в совещании руководителей разведслужб стран-членов СНГ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"У него в четверг будет встреча в режиме видеоконференции с главами делегаций, которые участвуют в совещании руководителей органов безопасности и разведслужб государств-участников СНГ", - сказал Песков журналистам.
"На этой неделе президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - добавил он.
Песков заметил, что у президента планируются также другие мероприятия, которые будут анонсированы позднее.
У него уточнили, планирует ли Путин принять участие в митинге по случаю возможного вхождения в состав России новых территорий, который якобы может состояться в пятницу.
"Если будут какие-то еще мероприятия, мы будем их анонсировать", - ответил Песков.
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