Путин на неделе проведет совещания с членами СБ РФ и с руководством спецслужб стран СНГ

Президент РФ Владимир Путин на этой неделе проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ и примет участие в совещании руководителей разведслужб стран-членов СНГ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У него в четверг будет встреча в режиме видеоконференции с главами делегаций, которые участвуют в совещании руководителей органов безопасности и разведслужб государств-участников СНГ", - сказал Песков журналистам.

"На этой неделе президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - добавил он.

Песков заметил, что у президента планируются также другие мероприятия, которые будут анонсированы позднее.

У него уточнили, планирует ли Путин принять участие в митинге по случаю возможного вхождения в состав России новых территорий, который якобы может состояться в пятницу.

"Если будут какие-то еще мероприятия, мы будем их анонсировать", - ответил Песков.