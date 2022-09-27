Половина бразильцев недовольны работой Болсонару на посту президента

По меньшей мере, 47% бразильцев негативно оценивают деятельность Жаира Болсонару на посту президента в преддверии запланированных на 2 октября всеобщих выборов в стране, сообщает во вторник новостной портал сети "Глобу" со ссылкой на собственный опрос.

Положительно оценивают работу Болсонару порядка 29% опрошенных. Остальные опрошенные нейтрально относятся к его работе на посту президента Бразилии.

В ходе предыдущего аналогичного опроса 59% заявили, что оценивают его работу на посту президента как "плохую" или "ужасную", а 36% - как "хорошую" или "отличную".

Опрос проводился среди свыше 3 тыс. бразильцев в период с 24 по 26 сентября.

Всеобщие выборы в Бразилии запланированы на 2 октября. Согласно предвыборным опросам различных служб исследования общественного мнения, лидирует с отрывом в гонке за пост президента экс-лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

По данным опубликованного накануне "Глобу" опроса, в первом туре Лула да Силва мог бы получить 48% голосов, а Болсонару - 31%. При этом с каждым последующим опросом поддержка Лулы да Силвы растет на 1-2 процентных пункта, а Болсонару - снижается.