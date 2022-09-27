В Японии проходят государственные похороны бывшего премьер-министра Синдзо Абэ

Более 4,3 тыс. человек посетили государственные похороны скончавшегося после нападения в июле бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщает во вторник агентство "Киодо".
Частные похороны Абэ состоялись через четыре дня после его смерти, тогда останки экс-премьера были кремированы. Во вторник прах Абэ был доставлен на крытую арену Ниппон Будокан в Токио, где прошли государственные похороны. На церемонии действующий министр Фумио Кисида и его предшественник Ёсихидэ Суга выступили с прощальными речами. Кисида выразил свои соболезнования в связи со смертью политика и обстоятельствами этой смерти.
На церемонии присутствовали более 700 иностранных гостей, в том числе вице-президент США Камала Харрис, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, экс-премьер Великобритании Тереза Мэй и другие. Также похороны посетили наследный принц Фумихито и шесть членов императорской семьи.
В связи с принципом разделения религии и государства правительство решило провести светскую церемонию. В парке рядом с ареной с раннего утра собралось большое количество японцев, чтобы возложить цветы и отдать дань уважения бывшему премьеру.
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