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Регион 27.09.2022 13:44

Путин заявлял в Самарканде Эрдогану о готовности переговоров с Киевом при достижении всех целей СВО - Песков

Президент РФ Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе саммита ШОС в Самарканде заявил о готовности переговоров с Киевом при соблюдении основополагающего принципа - достижении всех целей специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На просьбу журналистов прокомментировать заявления турецкой стороны, что Путин сказал Эрдогану в Самарканде о готовности вернуться к переговорам с Украиной на новых условиях, Песков сказал: "Президент говорил, что, разумеется, Россия сохраняет свою готовность вести переговоры. Но по мере того, как меняется ситуация, меняются и условия - об этом мы неоднократно говорили".

"Но в целом принцип сохраняется прежний: все цели специальной военной операции (должны быть достигнуты - ИФ)", - сказал Песков.

"Но также на переговорах было сказано, что с переговорного трека полностью ушла украинская сторона, поэтому специальная военная операция продолжается", - заключил Песков.

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