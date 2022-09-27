Чехия возобновит проверки на границе со Словакией из-за наплыва нелегалов

Власти Чехии приняли решение возобновить проверку документов на границе со Словакией на фоне роста числа нелегальных мигрантов, сообщают европейские СМИ.

Такие меры будут действовать в течение как минимум 10 дней, начиная с четверга.

На границе будут размещены 560 сотрудников полиции и пограничников для осуществления проверок.

В МВД Чехии указали на необходимость этого шага после того, как число задержанных за этот год нелегальных мигрантов на чешской территории достигло почти 12 тыс. Большинство из нелегалов являются выходцами из Сирии. В ведомстве добавили, что нелегалы используют Чехию как транзитную страну, чтобы затем добраться в западные страны Европы.

В правительстве Словакии заявили, что приняли к сведению решение Чехии, но намерены обсудить эту ситуацию на уровне ЕС.

Европейские СМИ отмечают, что Чехия и Словакия входят в Шенгенскую зону, которая подразумевает свободное передвижение между странами и отсутствие пограничного контроля.