Evrodizayn создаст электронную инфосистему для Минфина Азербайджана

Министерство финансов Азербайджана направит около 513 тыс. манатов на создание электронной информационной системы анализа информации по поступлениям в госбюджет административных штрафов, применяемых со стороны государственных органов. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта www.etender.gov.az, с ЗАО «Evrodizayn» подписан соответствующий контракт. Сумма контракта – 512,911 тыс. манатов. Б.Рустамбеков

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