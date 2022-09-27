Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана в I полугодии выросла в 1,7 раза

Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана (включая страховые, перестраховочные и брокерские компании - ИФ) в январе-июне 2022 года составила 73 млн 481,4 тыс. манатов, что в 1,7 раза больше показателя аналогичного периода 2021 года, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на финансовом рынке.

Суммарные доходы участников рынка в отчетный период сократились по сравнению с первым полугодием 2021 года на 11,3% - до 431,212 млн манатов.

Страховые взносы увеличились на 8,2% - до 503 млн 985,2 тыс. манатов, отрицательные чистые страховые резервы составили 118 млн 930,7 тыс. манатов против 47 млн 603,9 тыс. манатов годом ранее.

Инвестиционные доходы участников страхового рынка составили 32 млн 826,8 тыс. манатов (рост на 4,8%), доля перестраховщиков в страховых взносах – 1 млн 412,7 тыс. манатов (спад на 95,2%).

Расходы страхового сектора за отчетный период сократились на 19,8% - до 347 млн 385,9 тыс. манатов. При этом страховые выплаты составили 179 млн 805,6 тыс. манатов (спад на 35%), выплаты на перестрахование – 50 млн 264,4 тыс. манатов (рост на 5,8%), расходы на ведение дела – 99 млн 961,9 тыс. манатов (рост на 4,9%).

В первом полугодии 2022 года страховщики выплатили налога на прибыль на сумму 10 млн 344,6 тыс. манатов (спад на 1%).

На 1 июля 2022 года в страховом секторе Азербайджана зарегистрировано 33 юридических лица, из которых 32 являются частными юрлицами (в 6 компаниях имеется иностранный капитал - ИФ). В том числе, на начало июля 2022 года в стране действовали 20 страховых компаний, 1 - перестраховочная и 11 - брокерских.

Х.Насирзаде