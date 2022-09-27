Алиев: мы не позволим врагу снова создать для нас угрозу

Возрастающая мощь Азербайджана является гарантом независимости страны, которая не позволит врагу вновь создать ей угрозу, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Сегодня, чтя светлую память наших шехидов, каждый из нас еще раз должен дать обещание самому себе, должен дать клятву, что мы будем вечно стоять на страже нашей независимости, мы будем вечно стоять на страже своей территориальной целостности. Мы не позволим врагу снова поднять голову, мы не позволим ему снова создать для нас угрозу», - заявил Алиев во вторник в ходе поездки в Физулинский район страны (Карабахский регион Азербайджана).

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», Алиев подчеркнул, что в случае угрозы «Азербайджан незамедлительно перейдет к действиям», однако выразил уверенность, что «это не понадобится».

«Потому что возрастающая мощь нашей страны, в том числе и военная, является гарантом нашей независимости и комфортной жизни», - заявил глава государства.

«Мы гордимся тем, что мы дети этой земли. Мы гордимся тем, что восстановили свои права на поле боя, победили врага и отныне будем жить вечно как народ-победитель, как страна-победительница», - добавил Алиев.

В Азербайджане 27 сентября – день начала Второй Карабахской войны – отмечается как День памяти.

27 сентября 2020 года ВС Армении устроили широкомасштабную провокацию против азербайджанских военных. В ответ ВС Азербайджана начали контрнаступательную операцию.

В результате 44-дневной войны осенью 2020 года Азербайджан освободил от армянской оккупации свыше 300 городов, сел и населенных пунктов в Карабахе и Восточном Зангезуре. Общая площадь освобожденных территорий в ходе боевых действий составила около 5 тыс. кв. метров.

В ночь на 10 ноября 2020 года президенты Азербайджана, РФ, а также премьер Армении подписали трехстороннее заявление, которое положило конец боевым действиям. На основании этого заявления Азербайджану были возвращены еще три района (Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский) общей площадью около 5 тыс. кв. км, которые были оккупированы Арменией в 1992-1993гг.

Р.Керимов