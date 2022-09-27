Казахстан будет проводить сбалансированную внешнюю политику - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика приложит все усилия для дальнейшего развития союзничества с Россией.

"Наша внешняя политика по-прежнему будет сбалансированной, разнонаправленной и конструктивной. Казахстан будет прилагать все усилия для дальнейшего развития союзнических отношений с Россией, вечного стратегического партнерства с Китаем, всестороннего сотрудничества с братскими центрально-азиатскими государствами, а именно Кыргызстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном, и, конечно же, с Турцией", - сказал Токаев во вторник на встрече с общественностью города Шымкент (на юге Казахстана).

Он добавил, что страна продолжит развивать взаимовыгодные связи со всеми заинтересованными государствами мира, "будь то в Азии, на Ближнем Востоке или на Европейском континенте".