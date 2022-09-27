Глава Минэнерго Литвы сохранил свой пост, парламент принял его отчет

Оппозиция не смогла отправить в отставку министра энергетики Литвы Дайнюса Крейвиса, Сейм во вторник принял отчет главы Минэнерго, представленный депутатам на основании специального парламентского запроса (интерпелляции).
За утверждение отчета министра во вторник проголосовал 71 депутат, против - 54, воздержались 5 депутатов Сейма.
Интерпелляцию инициировали 62 депутата Сейма от оппозиции в связи с критической ситуацией в энергетике. Министра обвинили в некомпетентности, бездействии и возможной преступной халатности. Главе Минэнерго были направлены 23 вопроса, касающиеся высоких цен на электроэнергию, проблем в сфере возобновляемой энергетики и ряд других.
Крейвис, отвечая на вопросы, сказал во вторник, что наибольшее влияние на подорожание электроэнергии оказал десятикратный рост цен на природный газ.
Кроме того, по его словам, такие цены были обусловлены рекордно засушливым летом в Скандинавии, трехкратным увеличением налогов на выбросы СО2, ограниченной пропускной способностью перемычек ЛЭП из-за климатических условий и плановых ремонтов, а также ситуацией на рынках электроэнергии в Скандинавии и на основных электроэнергетических рынках Евросоюза.
"Чрезвычайно важным обстоятельством, определяющим высокие цены на энергию в Литве, является сильное сокращение мощностей по производству электроэнергии. (...) После закрытия Игналинской АЭС в 2010 году у Литвы внезапно образовался большой дефицит в производстве электроэнергии, производится лишь около трети потребляемой энергии", - заявил министр.
Он также сказал, что предыдущее правительство не предусмотрело никаких предохранителей в части ценового кризиса.
Это была третья интерпелляция, инициированная против члена нынешнего литовского правительства.
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