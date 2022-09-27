Минцифры Казахстана: 13 тыс. россиян за один день обратились за получением ИИН, это месячная норма

В Казахстане за один день с заявлениями о выдаче индивидуального идентификационного номера (ИИН) в центры обслуживания населения (ЦОН) обратились 13 тыс. россиян, сообщил замглавы министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны Асет Турысов.
"Граждане России массово обращаются в ЦОНы за получением ИИН нерезидента. В результате отмечается увеличение нагрузки на ЦОН (...) Только за вчерашний день было принято 13 тыс. заявок, примерно такое количество нами принималось в течение месяца", - сказал Турысов на брифинге, комментируя ситуацию в центрах обслуживания населения в связи с притоком россиян в Казахстан.
По его словам, больше всего нерезидентов обращаются в ЦОНы Астаны и Алматы, а также приграничных с территорией РФ городов.
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