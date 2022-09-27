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Дальнее зарубежье 27.09.2022 15:08

Победившая на выборах в Италии Мелони начала переговоры о коалиционном правительстве

Итальянский политик Джорджа Мелони, чья партия "Братья Италии" на выходных финишировала на первом месте на парламентских выборах, приступила во вторник к переговорам о составе коалиционного правоцентристского правительства, пишет газета "Соле-24 оре".

Для этого Мелони, которая станет премьером страны, проводит консультации с основными партнерами по коалиции - партиями "Вперед, Италия" и "Лига".

Ожидается, что в правительстве будут так или иначе представлены все три эти партии. Однако, по словам самой Мелони, выборы "ясно показали, что речь должна идти о правоцентритском правительстве именно во главе именно с "Братьями Италии".

На выборах правоцентристы одержали убедительную победу: согласно официальным данным, у них будет 235 мест в Палате депутатов и 112 - в Сенате.

У их основных соперников - левоцентристской коалиции - лишь 80 мест в Палате депутатов и 39 в сенате. Третья по значимости политическая сила страны - популистское "Движение пять звезд" (51 место в Палате депутатов и 28 - в Сенате).

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Тэги: ИТАЛИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПЕРЕГОВОРЫ


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