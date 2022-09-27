Посол Азербайджана вручил верительные грамоты председателю президиума БиГ

Посол Азербайджана в Боснии и Герцеговине Вилаят Гулиев вручил верительные грамоты председателю президиума БиГ Шефику Джаферовичу.
Об этом сообщило посольство Азербайджана в твиттере.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 мая 2022 года назначил Гулиева новым послом страны в Боснии и Герцеговине.
Р.Керимов
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