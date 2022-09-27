Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

26.09 $/bbl +/- WTI 76.71 -2.03 Brent 84.06 -2.09

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 27.09.2022 15:31

Страховщики в Азербайджане в I полугодии выплатили агентам около 19 млн манатов в качестве комиссионных

Расходы страховых и перестраховочных компаний Азербайджана на ведение дел за январь-июнь 2022 года составили 99 млн 961,9 тыс. манатов, что на 4,8% больше показателя 6 месяцев 2021 года, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник на страховом рынке.

При этом 18,8% расходов - 18 млн 748,7 тыс. манатов пришлись на расходы по выплате агентских комиссий (спад на 17,9%).

На выплату заработных плат направлено 37 млн 9,2 тыс. манатов (рост на 1,1%) или 37% расходов, операционные расходы компаний составили 6 млн 679,1 тыс. манатов (рост на 30,2%), социальные отчисления - 6 млн 115,9 тыс. манатов (рост на 8,3%), выплаты по аренде - 3 млн 564,9 тыс. манатов (рост на 10,6%).

Кроме того, страховой сектор потратил 1 млн 257,7 тыс. манатов на рекламу (спад на 29%).

Страховые и перестраховочные компании в Азербайджане в 2021 году потратили 54 млн 327,5 млн манатов на выплату комиссионных агентам (рост на 2,4% по сравнению с 2020г). В целом, на выплаты комиссионных агентам пришлось 27,5% расходов страховых и перестраховочных компаний в 2021 году.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: СТРАХОВАНИЕ, КОМИССИОННЫЕ, РАСХОДЫ


Похожие новости


Страховщики в Азербайджане в 2021г увеличили на 2,4% комиссионные выплаты агентам

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az