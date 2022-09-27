Страховщики в Азербайджане в I полугодии выплатили агентам около 19 млн манатов в качестве комиссионных

Расходы страховых и перестраховочных компаний Азербайджана на ведение дел за январь-июнь 2022 года составили 99 млн 961,9 тыс. манатов, что на 4,8% больше показателя 6 месяцев 2021 года, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник на страховом рынке.

При этом 18,8% расходов - 18 млн 748,7 тыс. манатов пришлись на расходы по выплате агентских комиссий (спад на 17,9%).

На выплату заработных плат направлено 37 млн 9,2 тыс. манатов (рост на 1,1%) или 37% расходов, операционные расходы компаний составили 6 млн 679,1 тыс. манатов (рост на 30,2%), социальные отчисления - 6 млн 115,9 тыс. манатов (рост на 8,3%), выплаты по аренде - 3 млн 564,9 тыс. манатов (рост на 10,6%).

Кроме того, страховой сектор потратил 1 млн 257,7 тыс. манатов на рекламу (спад на 29%).

Страховые и перестраховочные компании в Азербайджане в 2021 году потратили 54 млн 327,5 млн манатов на выплату комиссионных агентам (рост на 2,4% по сравнению с 2020г). В целом, на выплаты комиссионных агентам пришлось 27,5% расходов страховых и перестраховочных компаний в 2021 году.

Х.Насирзаде