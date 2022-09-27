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Дальнее зарубежье 27.09.2022 17:03

Премьер-министр Дании не исключает, что "Северный поток" подвергся диверсии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не исключает, что повреждение "Северного потока" могло стать результатом диверсии, сообщает во вторник EUobserver.

"Сложно представить, что это случайность. Мы не можем исключить диверсию, но сейчас слишком рано делать выводы", - заявила Фредериксен в Польше, где она присутствовала на открытии трубопровода, который соединит норвежскую газовую сеть с Польшей.

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской ИЭЗ юго-восточнее Борнхольма.

Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" - в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм.

Вокруг зон утечек установлены 5-мильные запретные зоны для судоходства.

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Тэги: ДАНИЯ, ГАЗОПРОВОД, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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