Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не исключает, что повреждение "Северного потока" могло стать результатом диверсии, сообщает во вторник EUobserver.

"Сложно представить, что это случайность. Мы не можем исключить диверсию, но сейчас слишком рано делать выводы", - заявила Фредериксен в Польше, где она присутствовала на открытии трубопровода, который соединит норвежскую газовую сеть с Польшей.

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской ИЭЗ юго-восточнее Борнхольма.

Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" - в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм.

Вокруг зон утечек установлены 5-мильные запретные зоны для судоходства.