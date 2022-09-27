Цены на нефть набрали уверенные темпы подъема днем во вторник на беспокойстве из-за сокращения предложения на рынке.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:35 во вторник составляет $85,11 за баррель, что на $1,05 (1,25%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,91 (1,19%), до $77,62 за баррель.
ВС Азербайджана перехватили армянский беспилотник на границе
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты председателю президиума БиГ
В районах утечек газа с "Северных потоков" произошли взрывы, сообщают сейсмологи
Азербайджан единственный из стран Южного Кавказа включен в рейтинг лучших стран мира по версии US News & World Report
Восстановительные работы в мечети Юхары Говхар Ага в Шуше завершатся к 2024 году
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азерсу направит около 24 млн манатов на улучшение водоснабжения в селах на границе с Арменией
ГААД получит 9,5 млн манатов на завершение капремонта автодороги на западе Азербайджана
Британский король Карл III выбрал себе монограмму
В ЕС обсуждают возможные изменения в рекомендациях по визам для россиян
Премьер-министр Дании не исключает, что "Северный поток" подвергся диверсии
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Выгодный микро кредит от Yelo Bank
Владельцы карты Birbank Cashback зарабатывают 50 манатов в месяц на бонусах
Bakcell распространила дополнительную информацию в связи с перебоями в работе сети
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично