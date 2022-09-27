Цены на нефть набрали уверенные темпы подъема днем во вторник на беспокойстве из-за сокращения предложения на рынке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:35 во вторник составляет $85,11 за баррель, что на $1,05 (1,25%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,91 (1,19%), до $77,62 за баррель.