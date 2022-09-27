США проведут очередное испытание своей новой стратегической ракеты в 2025 году -Пентагон

Очередной испытательный пуск новой американской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-35 Sentinel, способной нести разделяющуюся головную часть с несколькими ядерными боеголовками, планируется провести в конце лета - начале осени 2025 года, следует из данных Пентагона.
Первый тестовый запуск разрабатываемой МБР LGM-35 Sentinel, осуществленный 7 июля нынешнего года, завершился неудачей, сообщили тогда представители ВВС США на авиабазе Ванденберг, откуда она стартовала.
По данным американских военных, ракета, предназначенная для доставки к цели новых ядерных боеголовок W87-1 мощностью не менее 300 килотонн, взорвалась через 11 секунд после запуска.
Согласно планам Пентагона, новые МБР должны начать поступать на оснащение стратегических ядерных сил США в 2029 году для замены устаревших ракет Minuteman III, находящихся на вооружении с начала 1970-х годов. Решение о начале серийного производства новых МБР должно быть принято не позднее осени 2027 года.
Ракета разрабатывается корпорацией Northrop Grumman в рамках контракта с ВВС США на сумму $13,3 млрд. Министерство обороны США предполагает, что затраты на приобретение новых ракет составят более $95 млрд.
Соединенные Штаты сейчас располагают 400 МБР Minuteman III, каждая из которых способна доставить на дальность 12 тыс. км до трех ядерных боеголовок. Они являются единственной МБР шахтного базирования в составе триады стратегических ядерных сил США.
Эти МБР несут боевое дежурство в шахтных пусковых установках в позиционных районах вблизи авиабазы Малстром в штате Монтана в составе 341-го ракетного крыла, авиабазы Уоррен в штате Вайоминг в составе 90-го ракетного крыла и авиабазы Майнот в штате Северная Дакота в составе 91-го ракетного крыла.
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