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ТЭК 27.09.2022 16:03

Свыше 10 стран ЕС призвали к «потолку» цен на весь импортируемый газ

Группа из 13 стран ЕС в письме, адресованном руководству Евросоюза, призвали ко введению потолка цен на любой импортируемый газ, пишет во вторник итальянская газета "Соле 24 - оре".

"Все больше стран ЕС присоединяются к призывам о потолке цен. Это - единственная мера, способная помочь всем странам бороться с последствиями инфляции..., ограничивать чрезмерную прибыль компаний-поставщиков", - отмечается в обращении. Его подписали Италия, Испания, Польша, Греция, Бельгия, Мальта, Литва, Латвия, Португалия, Словения, Словакия, Хорватия и Румыния.

"Потолок цен нужно применять в случае со всеми транзакциями", - уверены авторы письма.

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