Открытие газопровода Baltic Pipe дает Украине дополнительные возможности

Открытие во вторник газопровода Baltic Pipe, соединяющего норвежские газовые месторождения через Данию с Польшей, позволяет последней диверсифицировать поставки природного газа и укрепить свою энергетическую безопасность, а Украине - повысить надежность газоснабжения, считает министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Запуск Baltic Pipe - это возможность и для Украины повысить надежность газоснабжения. В этом году мы увеличили гарантированные мощности для импорта газа из Польши и продолжаем работать над этим", - написал он на своей странице в Facebook.

Министр обратил внимание, что со следующего года газопровод, официально открытый 27 сентября, сможет заработать на полную мощность, которая составляет 10 млрд кубометров в год. Кроме того, польская и норвежская компании уже подписали 10-летний контракт на поставку в Польшу 2,4 млрд куб. м газа ежегодно.

"Так что видим, что монополия "Газпрома" - это не приговор. Европа не словами, а делами добивается больших успехов в борьбе с газовой зависимостью от России", - акцентировал Галущенко.

Как сообщалось, газопровод Baltic Pipe объединил газотранспортные системы Польши и Дании для поставок газа из Норвегии.

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG и норвежская Equinor сообщали о подписании контракта на поставку до 2,4 млрд куб. м газа с норвежского шельфа в период с 1 января 2023 года по 1 января 2033 года.