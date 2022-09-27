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ТЭК 27.09.2022 16:32

Глава Минэнерго Азербайджана примет участие во 2-м заседании министров энергетики ОТГ в Алматы

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов посетит Казахстан с рабочим визитом.

«Шахбазов примет участие во 2-м заседании министров энергетики Организации тюркских государств (ОТГ), которое пройдет в Алматы 28 сентября», - сообщила пресс-служба министерства.

По данным ведомства, в рамках мероприятии пройдут обсуждения вопросов сотрудничества в сферах нефти и газа, нефтехимии, возобновляемой и умной энергетики, энергоэффективности, перехода к зеленой энергетике и развития устойчивой энергетики.

На заседании планируется выступление Шахбазова.

Глава Минэнерго Азербайджана также проведет ряд двусторонних встреч.

В настоящее время пять стран (Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан, Турция и Казахстан) являются полноправными членами Организации, а два государства (Венгрия и Туркменистан) имеют статус наблюдателя.

Н.Аббасова

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Тэги: КАЗАХСТАН, МИНЭНЕРГО, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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