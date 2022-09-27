Глава Минэнерго Азербайджана примет участие во 2-м заседании министров энергетики ОТГ в Алматы

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов посетит Казахстан с рабочим визитом.
«Шахбазов примет участие во 2-м заседании министров энергетики Организации тюркских государств (ОТГ), которое пройдет в Алматы 28 сентября», - сообщила пресс-служба министерства.
По данным ведомства, в рамках мероприятии пройдут обсуждения вопросов сотрудничества в сферах нефти и газа, нефтехимии, возобновляемой и умной энергетики, энергоэффективности, перехода к зеленой энергетике и развития устойчивой энергетики.
На заседании планируется выступление Шахбазова.
Глава Минэнерго Азербайджана также проведет ряд двусторонних встреч.
В настоящее время пять стран (Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан, Турция и Казахстан) являются полноправными членами Организации, а два государства (Венгрия и Туркменистан) имеют статус наблюдателя.
Н.Аббасова
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